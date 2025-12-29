POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in ein Reihenhaus
Moers (ots)
Am Dienstag, den 23.12.2025, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 23 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus auf der Baumstraße ein und entwendeten Bargeld, Schmuck und Kleidung.
Die Täter öffneten zunächst gewaltsam ein Gartentor, um in den hinteren Bereich des Grundstücks zu gelangen. Von dort aus hebelten sie eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das Haus.
Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen machen?
Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0.
