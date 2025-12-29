Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Dinslaken (ots)

Am Sonntag, den 28.12.2025 drang ein bislang unbekannter Täter gegen 20:20 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Rotbachstraße ein.

Dieser verschaffte sich über das Aufhebeln eines Kellerfensters Zugang in das Haus und durchsuchte es.

Der Täter wird als dunkel gekleidet mit aufgezogener Kapuze beschrieben. Zudem soll er Handschuhe getragen haben.

Wem ist der Täter im Bereich der Rotbachstraße aufgefallen? Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 251228-2150

