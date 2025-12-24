PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - 85-Jähriger nach Unfall verstorben

Freren (ots)

Am Dienstag, den 23.12.2025, kam es gegen 10:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße Am Saller See in Freren (wir berichteten). Der 85-jährige Pkw-Fahrer verstab noch am selben Tag im Krankenhaus in Lingen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

