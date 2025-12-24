Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Freren - 85-Jähriger nach Unfall verstorben
Freren (ots)
Am Dienstag, den 23.12.2025, kam es gegen 10:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße Am Saller See in Freren (wir berichteten). Der 85-jährige Pkw-Fahrer verstab noch am selben Tag im Krankenhaus in Lingen.
