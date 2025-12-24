PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lage - Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäusern

Lage (ots)

Am Dienstag, den 23.12.2025, kam es in Lage zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 18:15 Uhr schlug ein unbekannter Täter in der Van-Heeckeren-Straße die Fensterscheibe eines Schlafzimmers ein und gelangte so in das Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zwischen 17:30 Uhr und 18:45 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein rückwärtig gelegenes Wohnzimmerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Wiesengrund. Im Inneren wurden mehrere Räume im Obergeschoss durchwühlt. Nach aktuellem Stand wurde Schmuck entwendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 16:30 Uhr und 21:20 Uhr am Twickels-Kamp. Auch hier gelangte der Täter über ein rückwärtiges Wohnzimmerfenster in das Haus. Mehrere Räume im Obergeschoss wurden durchsucht. Hinweise auf entwendetes Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die am genannten Tag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

