Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht
Papenburg (ots)
Am Freitag, den 19.12.2025, kam es gegen 07:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Dieckhausstraße in Papenburg.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Pkw-Fahrerin mit einem braunen Opel die Dieckhausstraße in Richtung Gasthauskanal. In Höhe der Hausnummer 10 hielt sie aufgrund der engen Fahrbahn vor einer Kurve an, um einem entgegenkommenden Bus das Passieren zu ermöglichen. Beim Vorbeifahren touchierte der Bus den Pkw und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.
Der Busfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, werden gebeten, sich telefonisch unter 04961-9260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell