Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025, kam es gegen 07:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Dieckhausstraße in Papenburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Pkw-Fahrerin mit einem braunen Opel die Dieckhausstraße in Richtung Gasthauskanal. In Höhe der Hausnummer 10 hielt sie aufgrund der engen Fahrbahn vor einer Kurve an, um einem entgegenkommenden Bus das Passieren zu ermöglichen. Beim Vorbeifahren touchierte der Bus den Pkw und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Der Busfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, werden gebeten, sich telefonisch unter 04961-9260 zu melden.

