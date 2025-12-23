PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Andervenne - Verkehrsunfallflucht auf der Lengericher Straße

Andervenne (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025, kam es gegen 07:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Lengericher Straße in Andervenne.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Lkw-Fahrer mit einem Lastkraftwagen samt Anhänger die Lengericher Straße aus Richtung Lengerich kommend in Richtung Freren. Ein entgegenkommender Lkw geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam.

Der Fahrer des entgegenkommenden Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Am Lkw des geschädigten Fahrers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Nach dem Unfall sprach eine bislang unbekannte Zeugin den geschädigten Lkw-Fahrer an. Diese Zeugin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

