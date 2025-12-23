Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025, kam es gegen 17:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz in Papenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter weißer Pkw mit nichtdeutschem Kennzeichen beim Ausparken einen geparkten weißen Kia Ceed mit niederländischem Kennzeichen. Durch den Zusammenstoß entstand am Heck des Kia ein Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder insbesondere zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, sich telefonisch unter 04961-9260 zu melden.

