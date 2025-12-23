Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Sachbeschädigung auf Modellflugplatz

Haselünne (ots)

Am Dienstag, den 16.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 20:33 Uhr und 20:36 Uhr zu einer Sachbeschädigung auf dem Modellflugplatz in Haselünne. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren in dem genannten Zeitraum zwei bislang unbekannte Pkw den Modellflugplatz im Bereich "Am Rischenschlag". Durch das Befahren des Geländes wurde der Modellflugplatz in weiten Teilen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Modellflugplatzes beobachtet haben, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

