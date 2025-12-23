PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Nordhorn (ots)

Am Montag, den 22.12.2025, kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht im Stadtgebiet von Nordhorn. Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Vennweg in Richtung Kolberger Straße. In Höhe der Hausnummer 1S fuhr sie links an einem am Fahrbahnrand stehenden Bus vorbei. Während dieses Überholvorgangs scherte ein bislang unbekannter, entgegenkommender Radfahrer unvermittelt auf die Fahrbahn aus und fuhr unmittelbar vor den Pkw. Um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden, wich die Pkw-Fahrerin nach rechts aus. Dabei kam es zur Kollision mit dem stehenden Bus. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

