Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Sachbeschädigung an Zigarettenautomaten

Thuine (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 04:30 Uhr in Thuine zu einer Sachbeschädigung an einem Zigarettenautomaten. Der Vorfall ereignete sich in der Straße Am Waldfriedhof. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dort zu einem Aufbruch und/oder einer Beschädigung des Zigarettenautomaten. Es ist nicht auszuschließen, dass bislang unbekannte Täter mit Böllern hantierten und hierdurch den Automaten beschädigten. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell