Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Bad Bentheim (ots)

In der Zeit von Montag, den 08.12.2025, 15:51 Uhr, bis Donnerstag, den 11.12.2025, 08:00 Uhr, kam es am Bahnhof in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher vermutlich beim Öffnen einer Fahrzeugtür einen in einer Parklücke abgestellten grauen Hyundai. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell