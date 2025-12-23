Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Dienstag, den 23.12.2025, kam es gegen 07:45 Uhr auf der Frankfurter Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 44-jähriger Fahrzeugführer eines Busses befuhr die Frankfurter Straße aus Wesuwe in Richtung Versen. Ein entgegenkommender Lkw geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des 44-Jährigen, touchierte den Außenspiegel seines Busses und setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort.

Es wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden am Bus wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Lkw machen können, sich bei der Polizeidienststelle Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

