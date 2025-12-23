PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Fahrraddiebstahl - Polizei bittet um Hinweise

Herzlake (ots)

Am Sonntag, den 21.12.2025, kam es im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl in Herzlake. Unbekannte Täter entwendeten ein verschlossenes Herrenfahrrad der Marke Vogue in der Farbe Schwarz. Das Fahrrad war vor der Infotafel an der Fußgängerbrücke in der Hasestraße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.360 Euro. Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben können, sich unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 13:26

    POL-EL: Freren - 85-Jähriger lebensgefährlich verletzt

    Freren (ots) - Am Dienstag, den 23.12.2025, kam es gegen 10:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße Am Saller See in Freren. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit einem Opel die Straße Am Saller See in Richtung Eichhornweg. Dabei kam der Opel aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 13:02

    POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - Am Freitag, den 19.12.2025, kam es gegen 07:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Dieckhausstraße in Papenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Pkw-Fahrerin mit einem braunen Opel die Dieckhausstraße in Richtung Gasthauskanal. In Höhe der Hausnummer 10 hielt sie aufgrund der engen Fahrbahn vor einer Kurve an, um einem entgegenkommenden Bus das Passieren zu ermöglichen. Beim Vorbeifahren touchierte der Bus den Pkw und verursachte einen ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:48

    POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

    Meppen (ots) - Am Dienstag, den 23.12.2025, kam es gegen 07:45 Uhr auf der Frankfurter Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 44-jähriger Fahrzeugführer eines Busses befuhr die Frankfurter Straße aus Wesuwe in Richtung Versen. Ein entgegenkommender Lkw geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des 44-Jährigen, touchierte den Außenspiegel seines Busses und setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren