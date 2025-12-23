Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Fahrraddiebstahl - Polizei bittet um Hinweise

Herzlake (ots)

Am Sonntag, den 21.12.2025, kam es im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl in Herzlake. Unbekannte Täter entwendeten ein verschlossenes Herrenfahrrad der Marke Vogue in der Farbe Schwarz. Das Fahrrad war vor der Infotafel an der Fußgängerbrücke in der Hasestraße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.360 Euro. Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben können, sich unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

