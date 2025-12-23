Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - 85-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Freren (ots)

Am Dienstag, den 23.12.2025, kam es gegen 10:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße Am Saller See in Freren.

Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit einem Opel die Straße Am Saller See in Richtung Eichhornweg. Dabei kam der Opel aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell