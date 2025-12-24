Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Pkw-Aufbruch - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

In der Zeit von Montag, 22.12.2025, 20:15 Uhr, bis Dienstag, 23.12.2025, 14:15 Uhr, kam es in der Schützenstraße in Lingen zu einem Pkw-Aufbruch. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Scheibe der Fahrertür eines geparkten Skoda mit einem unbekannten Gegenstand und verschaffte sich so Zugang zum Fahrzeuginneren. Der Pkw wurde nach Wertsachen durchsucht. Entwendet wurde eine Mappe mit Serviceheft und Betriebsanleitung sowie eine ADAC-Mitgliedskarte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 640 Euro. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

