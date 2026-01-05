Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 03. Januar 2026 16:00 Uhr bis Sonntag, 04. Januar 2026 11:50 Uhr beschädigten unbekannte mit einem Stein die Fensterscheibe eines Haushaltswarengeschäftes in der Mühlenstraße. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. In der Zeit zwischen Freitag, 02. Januar 2026 14:30 Uhr bis Sonntag, 04. Januar 2026 12:00 Uhr wurde zudem die Fensterscheibe einer Zahnarztpraxis in der Mühlenstraße beschädigt. Auch hier liegt derzeit keine Schadenssumme vor. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

