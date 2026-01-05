PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Mittwoch, 31. Dezember 2025 10:00 Uhr bis Sonntag, 04. Dezember 2026 17:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Birkenweg und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem dortigen Wohnhaus. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

