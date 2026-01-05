Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Wohnhaus
In der Zeit zwischen Mittwoch, 31. Dezember 2025 10:00 Uhr bis Sonntag, 04. Dezember 2026 17:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Birkenweg und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem dortigen Wohnhaus. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.
