Cloppenburg - Küchenbrand

Am Montag, 05. Januar 2026 gegen 16:15 Uhr geriet Essen auf dem Herd in einer Wohnung in der Taubenstraße in Brand. Der Brand breitete sich in der Küche aus, konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg jedoch gelöscht werden. Eine Anwohnerin wurde leicht verletzt (Rauchgas). Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag. 05. Januar 2026 gegen 18:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei in Cloppenburg einen 17-jährigen Cloppenburger, welcher mit seinem Mofa-Roller die Taubenstraße befuhr. Ein Test ergab, dass der 17-Jährige zuvor Betäubungsmittel (Marihuana) konsumiert hatte. Aufgrund ungesicherter Eigentumsverhältnisse wurde der Roller zudem sichergestellt. Dem 17-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

