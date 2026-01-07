Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 06. Januar 2026 gegen 05:35 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Cappeln mit seinem Pkw den Calhorner Kirchweg, als er vermutlich aufgrund der Straßenglätte in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit einem Straßenbaum und wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von 3.500,00 Euro.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 06. Januar 2026 gegen 10:40 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Großenkneten mit seinem Pkw die Straße Zu den Fischteichen. Hierbei verlor er die Kontrolle über den Pkw und kollidierte linksseitig mit einem Baum. Er wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 2.000,00 Euro.

Löningen - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Dienstag, 06. Januar 2026 gegen 17:45 befuhr eine 59-jährige Frau aus Werlte mit ihrem Pkw die Elberger Straße, aus Löningen kommend. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 45-jährigen Frau aus Löningen. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der 45-Jährigen gegen den Transporter eines 41-jährigen Mannes aus Löningen geschleudert. Dieser befuhr ebenfalls die Elberger Straße, hinter dem Pkw der 59-Jährigen. In der Folge verlor der 41-Jährige die Kontrolle über den Transporter und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Zusammenstoß wurden die 59-Jährige, der 41-Jährige und seine 36-jährige Beifahrerin leicht verletzt und in Krankenhäuser transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 24.000,00 Euro.

