Damme - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, Verursacher unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 06. Januar 2026 gegen 10:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Dortmund mit seinem Pkw die Straße Zu den Klünen und beabsichtigte in die Straße Südring abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 71-jährigen Mannes aus Damme. Durch den Zusammenstoß wurde der 32-Jährige leicht verletzt. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab zudem eine Beeinflussung hinsichtlich THC. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. An den Pkw entstand ein Schaden von ca. 10.000,00 Euro.

