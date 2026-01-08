Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Erneuter Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Am Sonntag, 20. April 2025 (Ostersonntag) gegen 04:00 Uhr kam es im Bereich eines Fast-Food Restaurants in der Max-Planck-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei erlitt ein zu dem Zeitpunkt 19-jähriger Barßeler schwere Kopfverletzungen.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6018868

Durch die damals erlittenen schweren Verletzungen ist der 19-Jährige noch heute beeinträchtigt.

Trotz intensiver Ermittlungen des 1. Fachkommissariates in Cloppenburg konnten die unbekannten Personen bisher nicht identifiziert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Haupttäter aus, welcher den 19-Jährigen schwer verletzte. Das Opfer befand sich zum Vorfallszeitpunkt mit seinem Fahrzeug in der Bestellstraße des Fast-Food Restaurant mit Drive-in und bestellte aus dem Fahrzeug heraus. Der Täter und seine Begleiter waren ebenfalls in der Bestellstraße, jedoch ohne Fahrzeug, als Fußgänger dahinter. Der Unbekannte war ebenfalls Kunde des Fast-Food Restaurant. Zu ihm gehörte eine Personengruppe mit zwei weiteren Männern und einer Frau.

Bekannt ist auch, dass sich zum Vorfallszeitpunkt weitere Kunden in der Warteschlange des Drive-in befanden die den Vorfall beobachtet haben.

Die Polizei sucht daher erneut Zeugen, die sich an den Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag erinnern. Wer hat die Gruppe gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben? Insbesondere werden die Begleiter gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 07. Januar 2026 gegen 19:13 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau aus Damme mit ihrem Pkw die Straße Dinklager Weg, aus Essen kommend. Im Kreuzungsbereich Blocksmühle geriet sie aufgrund der winterglatten Fahrbahn Rutschen und kollidiert mit einem Baum. Sie erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von ca. 8.000,00 Euro.

Lastrup - Verkehrsunfall, Verursacher unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 07. Januar 2026 gegen 22:07 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Pkw die Vlämische Straße in Richtung Ortskern. In Höhe des Kreisverkehres Am Apfelgarten/Alte Reichstraße kam der Pkw aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Rutschen. Der 21-Jährige überfuhr den Kreisverkehr und kollidierte anschließend mit einer Laterne. Hierbei entstand ein Schaden von 12.000,00 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Drogenvortest durchgeführt, dieser wies eine Beeinflussung hinsichtlich THC und Kokain aus. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lindern - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, 08. Januar 2026 gegen 00:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Löningen mit seinem Sattelzug und Auflieger die Straße Zur Radde in Fahrtrichtung Werlte. Hierbei geriet das der Auflieger ins Rutschen und kollidierte mit Straßenbäumen. In der Folge wurde die Zugmaschine mit in die Berme geschleudert. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 106.000,00 Euro. Für die Bergung war die Fahrbahn rund 3 Stunden voll gesperrt.

