POL-OH: Zwei Verletzte Personen nach Auffahrunfall an roter Lichtzeichenanlage
Fulda (ots)
Leichte Verletzungen zogen sich die Fahrzeugführer zweier PKW zu, welche am Freitag morgen (02.01.), 06:31 Uhr, die B 27 in Fahrtrichtung Hünfeld befuhren.
Ein 47-jähriger Skoda-Fahrer aus dem Wartburgkreis und ein 61-jähriger Ford-Fahrer aus Burghaun fuhren in dieser Reihenfolge auf der B 27 in Fahrtrichtung Hünfeld. Im Bereich der Anschlussstelle Fulda-Nord hielt der Skoda-Fahrer an der roten Lichtzeichenanlage an. Der Ford-Fahrer erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf. Durch die Aufprallenergie verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht.
An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 14.000 Euro.
Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda
