Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne / Brockdorf - Person tot im Straßengraben aufgefunden - Hund erschwert den Einsatz der Polizei- und Rettungskräfte

Am Donnerstag, den 08.01.2026, meldete eine Passantin gegen 13:15 Uhr eine scheinbar hilflose männliche Person in einem Graben an der Straße "An der Querlenburg" in Lohne / Brockdorf. Die ersteintreffende Besatzung eines Rettungs- und Notarztwagens konnte nur noch den Tod der Person feststellen, wurde jedoch von einem anwesenden Hund (American Bulldog) bedroht. Der Hund suchte stets eine gewisse Nähe zu der im Graben befindlichen Person. Auch gegenüber den hinzugerufenen Einsatzkräften der Polizei zeigte sich der Hund in seiner Stimmung schwankend. Gleichzeitig laufende Ermittlungen führten zum Auffinden einer Mitbewohnerin des Verstorbenen, welche in unmittelbarer Nähe wohnt. Diese konnte den Hund vor Ort sichern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei der aufgefunden männlichen Person um einen 33-jährigen Mann aus Lohne, der gleichzeitig der Hundehalter war. Zu den Todesumständen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch das Veterinäramt des Landkreises Vechta in den Einsatz involviert, welches den Hund beschlagnahmte. Zur Betreuung der Angehörigen wurde eine Mitarbeiterin der Psychosozialen Notfallversorgung eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell