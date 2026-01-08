PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstag, 08. Januar 2026 gegen 04:00 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw die Schulstraße in Richtung Kösters Gang. In einer Kurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben zum Stehen. Hierdurch wurde die 35-Jährige schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 07. Januar 2025 gegen 13:03 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta eine 47-jährige Frau aus Goldenstedt, welche mit ihrem Pkw die Oldenburger Straße befuhr. Verkehrsteilnehmer meldeten die 47-Jährige aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Zudem händigte sie im Rahmen der Kontrolle einen augenscheinlich gefälschten Führerschein aus. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

