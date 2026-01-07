PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / Bunde - Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren

Seit Dienstag, den 06.01.2026, werden zwei Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren in Friesoythe bzw. Bunde (Landkreis Leer) vermisst. Bei der 14-jährigen Friesoytherin handelt es sich um Jasmin Julina Werner, die am Dienstag zwar gegen 07:30 Uhr auf dem Weg zur Schule war, jedoch nicht am Schulunterricht teilgenommen hatte und seitdem als vermisst gilt. Gleiches gilt für ihre Freundin Johanna Christiane van Brakel aus Bunde (Landkreis Leer), die ebenfalls am 06.01.2026 nicht zum Schulunterricht erschien. Die durchgeführten Ermittlungen ergaben einen zwischenzeitigen Aufenthalt der Jasmin Julina Werner am 06.01.2026 gegen 09:40 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofes Oldenburg. Eine Eigengefährdung der beiden befreundeten Mädchen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Personenbeschreibung Jasmin Julina Werner (Friesoythe):

   -	14 Jahre -	Brille -	Trägt weite schwarze/dunkle Kleidung -	Am 
Schienbein ein Stern im Stoff -	Pullover -	Lange Adidas Jogginghose -
Schwarze Chucks -	Schwarzer Rucksack mit Stickern

Personenbeschreibung Johanna Christiane van Brakel (Bunde):

   -	16 Jahre -	Ca 163 cm groß -	Schwarze, kinnlange Haare mit blauem
Streifen in der Mitte -	Schwarze Jacke -	Schwarze Schuhe -	Grauer 
Rucksack der Marke Eastpack

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter 04471/18600, der Polizeiinspektion Leer/Emden unter 0491/976900 mitgeteilt werden oder jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

