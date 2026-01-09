PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Starke Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße 213 zwischen Lastrup und Herzlake

Auf der Bundesstraße 213 zwischen Lastrup und Herzlake ist der Verkehr in beide Fahrtrichtungen weitestgehend zum Erliegen gekommen. Aufgrund der winterlichen Gegebenheiten und insbesondere überfrierender Nässe gerät insbesondere der Schwerlastverkehr ins Stocken.

Die Verkehrsteilnehmenden werden dringend gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Verkehrsmeldedienste werden von einer "Vollsperrung" berichten, damit in technischer Hinsicht die Navigationsgeräte in den Fahrzeugen erreicht werden.

Einsatzkräfte der Polizei im Emsland und Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta sind vor Ort. Dabei stehen die Einsatzkräfte im engen Austausch mit der Straßenmeisterei, die aktuell auch stark eingebunden ist.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta weist in diesem Zusammenhang auf die eigenen Social-Media-Kanäle hin, über die aktuelle Informationen erlangt werden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 08:07

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe / Bunde - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Mädchen in Mannheim in Obhut genommen Seit Dienstag, den 06.01.2026, wurden zwei Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren in Friesoythe und Bunde (Landkreis Leer) vermisst. Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6191784 Die beiden Mädchen ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 16:22

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne / Brockdorf - Person tot im Straßengraben aufgefunden - Hund erschwert den Einsatz der Polizei- und Rettungskräfte Am Donnerstag, den 08.01.2026, meldete eine Passantin gegen 13:15 Uhr eine scheinbar hilflose männliche Person in einem Graben an der Straße "An der Querlenburg" in Lohne / Brockdorf. Die ersteintreffende Besatzung ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 10:57

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Donnerstag, 08. Januar 2026 gegen 04:00 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw die Schulstraße in Richtung Kösters Gang. In einer Kurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben zum Stehen. Hierdurch wurde die 35-Jährige schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren