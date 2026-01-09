Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Starke Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße 213 zwischen Lastrup und Herzlake

Auf der Bundesstraße 213 zwischen Lastrup und Herzlake ist der Verkehr in beide Fahrtrichtungen weitestgehend zum Erliegen gekommen. Aufgrund der winterlichen Gegebenheiten und insbesondere überfrierender Nässe gerät insbesondere der Schwerlastverkehr ins Stocken.

Die Verkehrsteilnehmenden werden dringend gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Verkehrsmeldedienste werden von einer "Vollsperrung" berichten, damit in technischer Hinsicht die Navigationsgeräte in den Fahrzeugen erreicht werden.

Einsatzkräfte der Polizei im Emsland und Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta sind vor Ort. Dabei stehen die Einsatzkräfte im engen Austausch mit der Straßenmeisterei, die aktuell auch stark eingebunden ist.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta weist in diesem Zusammenhang auf die eigenen Social-Media-Kanäle hin, über die aktuelle Informationen erlangt werden können.

