Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Erste Zwischenbilanz zur Wetterlage und dem Verkehrsunfallgeschehen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta kam es seit Beginn der Unwetterfront gegen 02:00 Uhr zu insgesamt ca. 30 Verkehrsunfällen. Davon blieb es in den meisten Fällen glücklicherweise bei Blechschäden. In drei Fällen wurden Personen leicht verletzt.

Die Situation auf der Bundesstraße 213 zwischen Lastrup und Herzlake wird weiterhin kritisch beobachtet, wenngleich der Verkehr dort langsam wieder anrollt.

Es kam im genannten Zeitraum zu etlichen Verkehrsbehinderungen aufgrund liegen gebliebener Fahrzeuge. Insbesondere der Schwerlastverkehr ist von den winterlichen Verhältnissen betroffen.

Im Hinblick auf die sehr niedrigen Temperaturen am Wochenende gelten nach wie vor die Hinweise zum Verhalten im Straßenverkehr. Es kann zu überfrierender Nässe kommen, die Straßen können sehr glatt werden. Daher appelliert die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta auf unnötige Fahrten zu verzichten. Wer dennoch ins Auto steigt, möge bitte mehr Zeit einplanen und vorausschauend und langsam fahren. Dabei gilt es auch, die Fahrt verkehrssicher anzutreten. Das Fahrzeug muss in Gänze von Schnee und Eis befreit worden sein.

Essen (Oldb) - Dach eines Einfamilienhauses gerät in Brand

Am Donnerstag, den 08.01.2026, geriet gegen 12:40 Uhr das Dach eines Einfamilienhauses in der Straße Krusen Beuken in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Hausbewohner vor Ort. Die Freiwilligen Feuerwehren Löningen, Bevern und Essen wurden zur Einsatzstelle alarmiert und konnten das Feuer schnell löschen. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Der Schaden wurde auf ca. 50000,- EUR vorläufig geschätzt.

Cloppenburg - Unfall in Einbahnstraße

Am Donnerstag, den 08.01.2026, befuhr ein 45-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg von der Eschstraße kommend die Sevelter Straße in Fahrtrichtung Pingel-Anton. Hier kam ihm im Verlauf der PKW einer 53-jährigen Cloppenburgerin aufgrund der Einbahnstraßen-Regelung widerrechtlich entgegen. Der 45-Jährige bremste daraufhin seinen PKW. Dies übersah ein nachfolgender 41-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg und fuhr auf. Dabei verletzte sich der 41-Jährige leicht.

Garrel - Essen auf Herd vergessen - Feuerwehreinsatz

Am Donnerstag, den 08.01.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Garrel gegen 18:00 Uhr in die Bunzlauer Straße alarmiert. Hier kam es zu einer Rauchentwicklung in den Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses, Feuermelder hatten ausgelöst. Die Feuerwehr konnte vor Ort angebranntes Essen auf einem Herd feststellen. Personen wurden nicht verletzt.

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta