Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Versuchter Einbruch in Kindergarten

In der Zeit von Mittwoch, den 07.01.2026 (17:45 Uhr) bis Donnerstag, den 08.01.2026 (06:30 Uhr), versuchten unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Kindergartens an der Oststraße einzudringen. Hierzu beschädigten sie drei verschiedene Glastüren im rückwärtigen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Dinklage - Einbruch in Geschäftshaus

In der Zeit von Dienstag, den 02.12.2026 (12:00 Uhr) bis Donnerstag, den 08.01.2026 (16:45 Uhr) drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäftshaus in der Mühlenstraße ein. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisheriger Erkenntnis wurde diverses Mobiliar und Werkzeug entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Steinfeld - Einbruch ins Rathaus

Am Freitag, den 09.01.2026, beobachtete ein Zeuge gegen 00:40 Uhr, wie mehrere unbekannte Täter die Räumlichkeiten des Rathauses in Steinfeld in der Straße Am Rathausplatz über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster verließen. Dies bemerkten die Täter und flohen in unbekannte Richtung. Nach bisherigem Erkenntnisstand nutzten sie für die Flucht einen älteren roten Kleinwagen mit schwarzen Felgen, welcher zuvor auf dem Parkplatz am Rathaus gestanden habe.

Die unbekannten Täter trugen allesamt schwarze Kleidung inklusive schwarzer Schuhe, mindestens drei Personen waren schwarz maskiert. Eine Person soll ein weißes auffälliges Basecap getragen haben.

Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Versuchter Einbruch in PKW

Am Donnerstag, den 08.01.2026, meldete ein Zeuge gegen 23:30 Uhr, dass zwei unbekannte Täter versuchten, in einen PKW auf einem Parkplatz an der Luisenstraße einzubrechen. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, ergriffen beide Personen zu Fuß die Flucht. Eine Person konnte festgehalten werden, dabei handelte es sich um einen 19-jährigen Mann aus Vechta. Die andere Person (schlanke Statur, schwarze Kleidung) flüchtete nach Überwinden eines Zaunes in unbekannte Richtung. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige wieder entlassen. Weitere Zeugen zu diesem Sachverhalt können sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/9430 in Verbindung setzen.

Dinklage - PKW beschädigt

Am Donnerstag, den 08.01.2026, wurde ein PKW Mercedes Benz C-Klasse gegen 19:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Quakenbrücker Straße beschädigt. Ein unbekannter Täter zerstach die Reifen und zerkratzte die Beifahrerseite des PKWs.

Holdorf - Deutlich überhöhte Geschwindigkeit trotz winterlicher Verhältnisse

Am Donnerstag, den 08.01.2026, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung gegen 21:50 Uhr einen PKW an der Anschlussstelle Holdorf, dortiger Abfahrtsbereich, zu kontrollieren. Der PKW fiel den Beamten auf, da dieser trotz winterlicher Verhältnisse an einer Kreuzung stark beschleunigte. Im weiteren Verlauf fuhr er mit stark überhöhter Geschwindigkeit - teilweise 180 km/h - und überholte mehrere Verkehrsteilnehmende trotz unklarer Verkehrslage, teilweise im Kurvenbereich. Die Streifenwagenbesatzung konnte nur mit Mühe zu dem beschriebenen PKW aufschließen und ihn an einer rot-zeigenden Ampelanlage im Bereich Holdorfer Straße/Badberger Straße zum Anhalten bewegen. Im Rahmen der Kontrolle wurde der Führerschein des 27-jährigen Fahrzeugführers aus Ankum nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Dinklage - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, den 08.01.2026, befuhr ein 51-jähriger PKW-Führer aus Steinfeld gegen 19:25 Uhr die Straße Füflage in Fahrtrichtung Holdorf. Im Verlauf bog er nach rechts auf einen Parkplatz ab, kam dabei allerdings nach links von der Fahrbahn ab und in einem Straßengraben zum Stillstand. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Streifenwagenbesatzung eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Steinfelder fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bakum - Geräte in Legehennenstall geraten in Brand

Am Freitag, den 09.01.2026, gerieten gegen 08:15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache die Fließbänder in einem Legehennenstall an der Straße Tannenkamp in Bakum in Brand. Da zunächst ein Vollbrand der Stallung gemeldet wurde, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Vechta, Bakum, Lüsche und Dinklage mit ca. 115 Einsatzkräften aus. Mitarbeiter des dortigen Unternehmens löschten indes schon eigenhändig das Feuer, die Einsatzkräfte der Feuerwehren übernahmen das Löschen von Glutnestern und untersuchten das betroffene Gebäude. Der Stall war zum Zeitpunkt des Brandes mit ca. 55.000 Legehennen bestückt. Tiere sind ersten Erkenntnissen nach nicht verendet, der weitere Schaden wird begutachtet. Derzeit wird der Schaden auf ca. 40000,- EUR geschätzt.

