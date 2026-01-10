Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 09.01/10.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / OT Kamperfehn -Einbruchdiebstahl in Wohnhaus-

In der Zeit vom 08.01.2026, 16:00h auf den 09.01.2026, 13:00h, gelangten bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters, in ein Wohnhaus, im "Pappelweg", 26169 Friesoythe / OT Kamperfehn. Dort wurden sämtliche Räume durchwühlt. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich mit dem PK Friesoythe (04491-93390) in Verbindung zu setzen.

Einzelmeldung für den gesamten Bereich des PK Friesoythe

Aufgrund von Glätte kam es im gesamten Bereich des PK Friesoythe nur zu wenigen Unfällen. Die Polizei Friesoythe bedankt sich bis hierher für das umsichtige und angepasste Verhalten der Verkehrsteilnehmer während der aktuellen winterlichen Straßenverhältnisse. Gleichzeitig appelliert die Polizei Friesoythe, auch weiterhin besonders aufmerksam zu fahren, Fahrzeuge wintertauglich auszustatten und unnötige Fahrten bei den aktuellen Witterungsverhältnissen zu vermeiden. Vereinzelte Schneeverwehungen sowie teilweise glatte Straßen und Geh- und Radwege sorgen weiterhin für Einschränkungen und Gefahrensituationen. Die Polizei Friesoythe bedankt sich zudem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bauhöfe (Friesoythe, Bösel, Saterland und Barßel) sowie der zuständigen Straßenmeisterei Friesoythe für ihren engagierten Einsatz im aktuellen Winterdienst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell