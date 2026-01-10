PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 09.01/10.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / OT Kamperfehn -Einbruchdiebstahl in Wohnhaus-

In der Zeit vom 08.01.2026, 16:00h auf den 09.01.2026, 13:00h, gelangten bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters, in ein Wohnhaus, im "Pappelweg", 26169 Friesoythe / OT Kamperfehn. Dort wurden sämtliche Räume durchwühlt. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich mit dem PK Friesoythe (04491-93390) in Verbindung zu setzen.

Einzelmeldung für den gesamten Bereich des PK Friesoythe

Aufgrund von Glätte kam es im gesamten Bereich des PK Friesoythe nur zu wenigen Unfällen. Die Polizei Friesoythe bedankt sich bis hierher für das umsichtige und angepasste Verhalten der Verkehrsteilnehmer während der aktuellen winterlichen Straßenverhältnisse. Gleichzeitig appelliert die Polizei Friesoythe, auch weiterhin besonders aufmerksam zu fahren, Fahrzeuge wintertauglich auszustatten und unnötige Fahrten bei den aktuellen Witterungsverhältnissen zu vermeiden. Vereinzelte Schneeverwehungen sowie teilweise glatte Straßen und Geh- und Radwege sorgen weiterhin für Einschränkungen und Gefahrensituationen. Die Polizei Friesoythe bedankt sich zudem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bauhöfe (Friesoythe, Bösel, Saterland und Barßel) sowie der zuständigen Straßenmeisterei Friesoythe für ihren engagierten Einsatz im aktuellen Winterdienst.

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe

Telefon: 04491/9339-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 13:09

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Versuchter Einbruch in Kindergarten In der Zeit von Mittwoch, den 07.01.2026 (17:45 Uhr) bis Donnerstag, den 08.01.2026 (06:30 Uhr), versuchten unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Kindergartens an der Oststraße einzudringen. Hierzu beschädigten sie drei verschiedene Glastüren im rückwärtigen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 13:06

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Mehrere Tageswohnungseinbrüche Am Donnerstag, den 08.01.2026, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 18:40 Uhr, drangen unbekannte Täter im rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses am Lerchendamm gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Am gleichen Tag, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, drangen unbekannte Täter über ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 13:05

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Erste Zwischenbilanz zur Wetterlage und dem Verkehrsunfallgeschehen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta kam es seit Beginn der Unwetterfront gegen 02:00 Uhr zu insgesamt ca. 30 Verkehrsunfällen. Davon blieb es in den meisten Fällen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren