Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mann fuchtelt mit Messer in Hamburger S-Bahn herum-Fahrgäste fühlten sich bedroht-

Laut Zeugenaussagen soll ein Mann (m.56) in einer S-Bahn der Linie S2 am 29.11.2025 gegen 20.55 Uhr auf der Fahrt vom Bahnhof Altona zum S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn plötzlich ein Taschenmesser aufgeklappt haben.

"Im weiteren Verlauf soll der rumänische Staatsangehörige grundlos in der Nähe von Fahrgästen mit dem Messer Schnitt- und Stichbewegungen in der Luft gemacht haben."

Ein offensichtliches gemeinsam fahrendes Paar schilderte beim Halt des Zuges im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn am Bahnsteig befindlichen DB-Sicherheitsdienstmitarbeitern die zuvor gemachten Beobachtungen.

"Insgesamt haben sich die Frau und der Mann durch die Verhaltensweisen des Beschuldigten unwohl und bedroht gefühlt."

Umgehend wurde der Beschuldigte durch die DB-Mitarbeiter am Bahnsteig bis zum Eintreffen angeforderter Bundespolizisten festgehalten.

"Bei der Durchsuchung der Bekleidung konnten die eingesetzten Polizisten ein Taschenmesser auffinden und sicherstellen."

Der Tatverdächtige wurde in der Folge für weitere bundespolizeiliche Maßnahmen mit einem Funkstreifenwagen zum Bundespolizeirevier in der Harkortstraße in Hamburg - Altona verbracht. Die Identität des Beschuldigten konnte eindeutig festgestellt werden. Gegen den polizeilich bekannten Mann wurde ein weiteres Strafverfahren (Verdacht auf Bedrohung) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Mann wieder entlassen werden; Atemalkohol konnte nicht festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

