Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Nach Graffiti-Verdacht - Tatverdächtiger in der S-Bahn Abstellgruppe Stellingen nach Fluchtversuch vorläufig festgenommen

Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll es am 30.11.2025 gegen 04:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch das Anbringen von Graffiti an einer S-Bahn gekommen sein. Der Zug stand demnach in der Abstellgruppe in Stellingen, als er von einer Person mit Spraydosen besprüht worden sein soll.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes soll den 35-jährigen deutschen Tatverdächtigen bemerkt und sich ihm angenähert haben. Als der Mann dies erkannte, soll er umgehend geflüchtet sein. Dabei soll er über einen Zaun gesprungen sein und sich das Knie derart verletzt haben, dass er nicht mehr selbstständig laufen konnte.

Zwischenzeitlich eingetroffene Bundespolizeikräfte stellten die Identität des Tatverdächtigen fest und forderten einen Rettungswagen für ihn an. Anschließend wurde er mittels RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige soll die S-Bahn auf einer Gesamtfläche von ca. 18 m² besprüht haben.

Die Einsatzkräfte konnten am Tatort diverse Beweismittel, darunter Sprühdosen, auffinden und sicherstellen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

RH

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell