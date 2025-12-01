Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: S-Bahnstation Reeperbahn: Mann soll exhibitionistische Handlungen an sich in der Öffentlichkeit vorgenommen haben-

Am 29.11.2025 gegen 12.40 Uhr soll ein Mann (m.31) sein Geschlechtsteil an einem Treppenabgang im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn vor vorbeigehenden Fahrgästen entblößt haben.

"Im weiteren Verlauf soll der gebürtige Hamburger an seinem Geschlechtsteil in der Öffentlichkeit manipuliert haben. Entsetzte Zeugen informierten telefonisch die Polizei."

Umgehend erreichten mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen der Bundes- und Landespolizei die Reeperbahn. Zeugen konnten vor Ort festgestellt und der Beschuldigte konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung am Bahnsteig durch Bundespolizisten gestellt werden. Zum Tatvorwurf äußerte sich der offensichtlich alkoholisierte Mann auf Nachfrage der Polizeibeamten nicht.

"Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personaldaten ergab, dass der Tatverdächtige polizeilich bereits bekannt ist und gegen ihn sechs Fahndungsausschreibungen verschiedener Staatsanwaltschaften wegen diverser Straftaten (u.a. Körperverletzung, Eigentumsdelikte, Sachbeschädigung) zur Aufenthaltsermittlung vorlagen."

Der Beschuldigte wurde mit einem Platzverweis für die S-Bahnstation Reeperbahn vor Ort wieder entlassen. Gegen den Beschuldigten wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Exhibitionistische Handlungen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

