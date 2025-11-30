PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Per Haftbefehl gesucht: Mann am Hamburger Hauptbahnhof durch Bundespolizei festgenommen

Hamburg (ots)

Am 30.11.2025 stellten Beamte der Bundespolizei gegen 01:45 Uhr mithilfe der Videoanlage am Hamburger Hauptbahnhof fest, dass eine männliche Person auf Bahnsteig 1 mehrfach gegen eine Wand trat und schlug. Einsatzkräfte der Bundespolizei hielten den Mann auf dem Bahnsteig an und stellten anschließend seine Identität fest.

Dabei ergab eine Überprüfung seiner Personalien, dass der deutsche Staatsangehörige aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Cottbus wegen Missbrauchs von Notrufen zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 32-Jährige hatte eine geforderte Geldstrafe in Höhe von 2.100 Euro nicht gezahlt und war bislang "untergetaucht". Nun muss der Gesuchte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen verbüßen.

Zur weiteren Bearbeitung wurde er dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er einer Haftanstalt zugeführt.

RH

Rückfragen bitte an:

Robert Hemp
Telefon: 0174 2088415
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 09:09

    BPOL-HH: Bahnhof Hamburg-Harburg - Bundespolizei muss betrunkenen Mann in Gewahrsam nehmen

    Hamburg (ots) - Am 28.11.2025 nahmen Bundespolizisten gegen 17:05 Uhr einen betrunkenen Mann im Bahnhof Hamburg-Harburg in Gewahrsam. Ein Reisender hatte eine Präsenzstreife der Bundespolizei darüber informiert, dass sich ein Mann im Personentunnel zum Seevekanal befinde und einen hilfsbedürftigen Eindruck mache. Die Einsatzkräfte trafen auf den 34-Jährigen, der ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 09:03

    BPOL-HH: Mann ohne Fahrschein attackiert Zugbegleiter im Metronom - Bundespolizei ermittelt

    Hamburg (ots) - Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll es am 28.11.2025 gegen 07:40 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Zugbegleiters in einem fahrenden Metronom-Zug vom Hamburger Hauptbahnhof in Richtung Bahnhof Hamburg-Harburg gekommen sein. Demnach wollte der 68-jährige Zugbegleiter einen 35-jährigen deutschen ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 08:15

    BPOL-HH: Bahnbetriebsunfall: S-Bahn kollidiert mit PKW

    Hamburg (ots) - Nach erstem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg kollidierte eine S-Bahn der Linie S1 mit 245 Fahrgästen auf der Strecke S-Haltepunkt Sülldorf - S-Haltepunkt Rissen am 27.11.2025 gegen 17:23 Uhr am Bahnübergang Sieversstücken aus noch nicht geklärten Gründen mit einem PKW. Der von der S-Bahn erfasste PKW wurde trotz eingeleiteter Schnellbremsung durch den Triebfahrzeugführer mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren