BPOL-HH: Per Haftbefehl gesucht: Mann am Hamburger Hauptbahnhof durch Bundespolizei festgenommen

Am 30.11.2025 stellten Beamte der Bundespolizei gegen 01:45 Uhr mithilfe der Videoanlage am Hamburger Hauptbahnhof fest, dass eine männliche Person auf Bahnsteig 1 mehrfach gegen eine Wand trat und schlug. Einsatzkräfte der Bundespolizei hielten den Mann auf dem Bahnsteig an und stellten anschließend seine Identität fest.

Dabei ergab eine Überprüfung seiner Personalien, dass der deutsche Staatsangehörige aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Cottbus wegen Missbrauchs von Notrufen zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 32-Jährige hatte eine geforderte Geldstrafe in Höhe von 2.100 Euro nicht gezahlt und war bislang "untergetaucht". Nun muss der Gesuchte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen verbüßen.

Zur weiteren Bearbeitung wurde er dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er einer Haftanstalt zugeführt.

