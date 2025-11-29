Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mann ohne Fahrschein attackiert Zugbegleiter im Metronom - Bundespolizei ermittelt

Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll es am 28.11.2025 gegen 07:40 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Zugbegleiters in einem fahrenden Metronom-Zug vom Hamburger Hauptbahnhof in Richtung Bahnhof Hamburg-Harburg gekommen sein.

Demnach wollte der 68-jährige Zugbegleiter einen 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen tarifrechtlich kontrollieren. Der Mann sei daraufhin sofort aggressiv geworden und habe sich trotz des Versuchs des Zugbegleiters, deeskalierend auf ihn einzureden, nicht beruhigt.

Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige versucht haben, in eine Zugtoilette zu flüchten, die von einer Frau benutzt wurde. Als die Frau die Toilette verlassen wollte, soll der 35-Jährige sie massiv beschimpft haben. Daraufhin soll sich der Zugbegleiter zwischen den Mann und die Frau gestellt haben. Der Tatverdächtige soll den Zugbegleiter von sich gestoßen, bespuckt und versucht haben, ihn mit Faustschlägen anzugreifen. Anschließend sei er in die Toilette geflüchtet und habe sich dort eingeschlossen.

Der Zugbegleiter informierte daraufhin die Bundespolizei über den Sachverhalt. Nach der Einfahrt des Metronom-Zuges im Bahnhof Hamburg-Harburg konnten der Tatverdächtige und weitere Zeugen vor Ort durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgestellt werden.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Mann mangels Haftgründen entlassen werden. Er erhielt einen Platzverweis für den Bahnhof Hamburg-Harburg.

Gegen den Tatverdächtigen wurden entsprechende Strafverfahren (Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen) eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

RH

