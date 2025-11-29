Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bahnhof Hamburg-Harburg - Bundespolizei muss betrunkenen Mann in Gewahrsam nehmen

Am 28.11.2025 nahmen Bundespolizisten gegen 17:05 Uhr einen betrunkenen Mann im Bahnhof Hamburg-Harburg in Gewahrsam. Ein Reisender hatte eine Präsenzstreife der Bundespolizei darüber informiert, dass sich ein Mann im Personentunnel zum Seevekanal befinde und einen hilfsbedürftigen Eindruck mache.

Die Einsatzkräfte trafen auf den 34-Jährigen, der so stark unter Alkoholeinfluss stand, dass er nicht mehr "wegefähig" war. Er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten und wurde von den Bundespolizisten gestützt zum Bundespolizeirevier verbracht.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des 34-jährigen Deutschen fest. Anschließend bekam der Mann in einer Gewahrsamszelle der Bundespolizei ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder "wegefähig" entlassen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: "Leider kommt es durch stark alkoholisierte Personen, verbunden mit leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen, immer wieder zu schweren Unfällen im Bahnbereich. Häufig gefährden sich alkoholisierte Personen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer."

