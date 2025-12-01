Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich zur Fußballbegegnung in der 1. Bundesliga Hamburger SV - VfB Stuttgart

Die mit Kräften der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 30.11.2025 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit 40 Einsatzkräften der Bundespolizei zur Fußballspielbegegnung HSV - VfB Stuttgart im bahnpolizeilichen Bereich im Einsatz. Das Fanverhältnis wurde im Vorfeld als rivalisierend eingestuft.

Im Volksparkstadion waren nach hiesigem Sachstand über 57.000 Zuschauer. In der Anreisephase nutzten über 25.000 HSV-Fans den ÖPNV, um überwiegend über die S-Bahnhöfe Stellingen, Othmarschen und Eidelstedt das Stadion zu erreichen. Ca. 500 Stuttgart-Fans erreichten Hamburg mit entsprechenden DB-Zügen.

Die An- und Abreisephase verlief im bahnpolizeilichen Bereich störungsfrei. Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei gab es keine besonderen Vorkommnisse. "Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich ging vollends auf." Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und der DB-Sicherheit verlief auch in diesem Einsatz wiederholt sehr gut.

