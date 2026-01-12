PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne / Brockdorf - Person tot im Straßengraben aufgefunden - Vorläufiges Ermittlungsergebnis steht fest

Am Donnerstag, den 08.01.2026, wurde eine leblose Person in einem Straßengraben an der Straße "An der Querlenburg" in Lohne / Brockdorf aufgefunden. Ein Hund, der immer wieder die Nähe zu dieser Person suchte, erschwerte die Arbeit der Einsatzkräfte. Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6192853

Am Montag, den 12.01.2026 wurde der 33-jährige Mann aus Lohne, der gleichzeitig der Hundehalter war, obduziert. Das festgestellte Verletzungsbild des Lohners sowie die durchgeführten Ermittlungen sprechen für eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem American Bulldog und seinem Halter. Die genauen Umstände, die zur Auseinandersetzung geführt haben könnten, sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Hund wurde durch das Veterinäramt des Landkreises Vechta am 08.01.2026 in amtliche Verwahrung genommen und befindet sich mittlerweile in einer Tierschutzeinrichtung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

