Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei nimmt gesuchte Diebin fest / Von der Kontrollstelle ins Gefängnis
Kiefersfelden / A93 / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag (31. Oktober) bei Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn eine gesuchte Italienerin festgenommen. Sie wurde nach München in die Frauenhaftanstalt eingeliefert.

Bei der Überprüfung der Personalien einer Businsassin schlug der Polizeicomputer Alarm. Die 32-jährige Italienerin wurde von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Diebstahls gesucht und hatte eine Restfreiheitsstrafe von knapp neun Monaten offen. Die Beamten der Rosenheimer Bundespolizeiinspektion brachten die Frau ins Gefängnis nach Stadelheim.

Rückfragen bitte an:

Daniela Tóth

Bundespolizeiinspektion Rosenheim | Pressestelle
Burgfriedstraße 34 | 83024 Rosenheim
Telefon: +49 8031 8026-2201

E-Mail: Daniela.Toth@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de | X: bpol_by

Der bahn- und grenzpolizeiliche Verantwortungsbereich der
Bundespolizeiinspektion Rosenheim, der das Bundespolizeirevier
Garmisch-Partenkirchen zugeordnet ist, erstreckt sich auf die
Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen
sowie auf die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Die rund 450
Inspektionsangehörigen gehen zwischen Chiemsee und Zugspitze
besonders gegen die grenzüberschreitende Kriminalität vor. In einem
etwa 200 Kilometer langen Abschnitt des deutsch-österreichischen
Grenzgebiets wirken sie vor allem dem Einschleusen von Ausländern
sowie der ungeregelten, illegalen Migration entgegen. Ferner sorgt
die Rosenheimer Bundespolizeiinspektion auf rund 370 Bahnkilometern
und in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit von
Bahnreisenden und Bahnanlagen. Weitere Informationen erhalten Sie
über oben genannte Kontaktadresse oder unter www.bundespolizei.de
sowie unter www.x.com/bpol_by .

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

