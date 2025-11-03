Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei nimmt gesuchte Diebin fest

Von der Kontrollstelle ins Gefängnis

Kiefersfelden / A93 / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag (31. Oktober) bei Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn eine gesuchte Italienerin festgenommen. Sie wurde nach München in die Frauenhaftanstalt eingeliefert.

Bei der Überprüfung der Personalien einer Businsassin schlug der Polizeicomputer Alarm. Die 32-jährige Italienerin wurde von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Diebstahls gesucht und hatte eine Restfreiheitsstrafe von knapp neun Monaten offen. Die Beamten der Rosenheimer Bundespolizeiinspektion brachten die Frau ins Gefängnis nach Stadelheim.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell