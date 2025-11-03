Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei nimmt gesuchte Diebin fest
Von der Kontrollstelle ins Gefängnis
Kiefersfelden / A93 / Rosenheim (ots)
Die Bundespolizei hat am Freitag (31. Oktober) bei Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn eine gesuchte Italienerin festgenommen. Sie wurde nach München in die Frauenhaftanstalt eingeliefert.
Bei der Überprüfung der Personalien einer Businsassin schlug der Polizeicomputer Alarm. Die 32-jährige Italienerin wurde von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Diebstahls gesucht und hatte eine Restfreiheitsstrafe von knapp neun Monaten offen. Die Beamten der Rosenheimer Bundespolizeiinspektion brachten die Frau ins Gefängnis nach Stadelheim.
Rückfragen bitte an:
Daniela Tóth
Bundespolizeiinspektion Rosenheim | Pressestelle
Burgfriedstraße 34 | 83024 Rosenheim
Telefon: +49 8031 8026-2201
E-Mail: Daniela.Toth@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de | X: bpol_by
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell