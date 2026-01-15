Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher flüchtet
Am Mittwoch, 14. Januar 2026 gegen 18:11 Uhr überquerte eine 45-jährige Frau aus Cloppenburg in Höhe der Fußgängerfurt an der Petersfelder Straße die Fahrbahn in Richtung Beverbrucher Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 22-jährigeen Garrelers. Hierdurch erlitt die 45-Jährige leichte Verletzungen. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der 22-Jährige, ohne seine Personalien anzugeben. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte er im Nachgang ermittelt und aufgesucht werden.
