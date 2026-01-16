Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen / OT Altenbunnen - Öffentlichkeitsfahndung nach Raub zum Nachteil einer 45-jährigen Spaziergängerin

Am Donnerstag, den 25.09.2025, wurde eine 45-jährige Frau im Bereich Löningen / Altenbunnen Opfer eines Raubes. Zum damaligen Zeitpunkt ging sie gegen 19:30 Uhr in einem Waldgebiet nahe der Löninger Straße zwischen Altenbunnen und Löningen mit ihrem Hund spazieren. Im Verlauf des Spazierganges vernahm sie hinter sich zwei Männer, die ihr das Smartphone abnahmen und sie zu Boden schubsten. Wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6126141

Im Rahmen des Zeugenaufrufes meldete sich der Eigentümer einer Wildkamera, die er in Tatortnähe zu eigenen Zwecken aufgestellt hatte. Die Kamera zeichnete am 26.09.2025, um 12:33 Uhr und 12:38 Uhr, zwei männliche Personen auf, die der damaligen Beschreibung der Täter sehr ähnelt.

In Ergänzung zu den ersichtlichen äußeren Merkmalen der Personen konnte das Opfer diese wie folgt beschreiben:

1. Person - Männlich - Ca. 20 bis 25 Jahre alt - Ca. 180 cm - Schmale Statur - Dunkle Haare - Kurzer dunkler Bart - Dunkler Kapuzenpullover - Helle Jogginghose mit einem Loch am Gesäß

2. Person - Männlich - Ca. 20-25 Jahre alt - Ca. 170 cm - Korpulente Statur mit starkem Bauchansatz - Oversized Jeansjacke / Ärmel aufgekrempelt - Trug eine auffällig goldfarbene dünne Brille

Zudem sollen beide Personen am 25.09.2025 ein Fahrrad zwischen sich geschoben haben. Zwischen der Tat und den Aufnahmen der Wildkamera liegen nur wenige Stunden, weshalb ein grundsätzlicher Aufenthalt der beiden Personen in räumlicher Nähe zum Tatort zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich erscheint.

Wer erkennt die beiden Personen auf den beigefügten Bildern? Wer hat im Zeitraum vom 25.09.2025 (19:00 Uhr) bis 26.09.2025 (13:00 Uhr) verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell