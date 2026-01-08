PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Fußgängerin schwer verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Taxifahrer kollidierte am Mittwoch, 07.01.2026, mit einer querenden Fußgängerin an der Mindener Straße. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand überquerte eine 44-jährige Bielefelderin gegen 17:20 Uhr einen Fußgängerüberweg an der Mindener Straße, unterhalb des Ostwestfalendamms. Ein 67-jähriger Taxifahrer kollidierte mit der Frau.

Den alarmierten Polizisten teilte er mit, dass er vor der Fahrbahnschwelle seine Geschwindigkeit reduziert hätte. Zunächst hätte er eine Frau passieren lassen, als er dann weiterfuhr, sei die 67-Jährige unvermittelt auf die Straße getreten. Dabei erfasste das Taxi die Fußgängerin frontal. Die schwer verletzte 44-Jährige gab an, sie sei davon ausgegangen, der Taxifahrer hätte sie gesehen und würde auch sie passieren lassen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

