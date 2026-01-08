Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgängerin schwer verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Taxifahrer kollidierte am Mittwoch, 07.01.2026, mit einer querenden Fußgängerin an der Mindener Straße. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand überquerte eine 44-jährige Bielefelderin gegen 17:20 Uhr einen Fußgängerüberweg an der Mindener Straße, unterhalb des Ostwestfalendamms. Ein 67-jähriger Taxifahrer kollidierte mit der Frau.

Den alarmierten Polizisten teilte er mit, dass er vor der Fahrbahnschwelle seine Geschwindigkeit reduziert hätte. Zunächst hätte er eine Frau passieren lassen, als er dann weiterfuhr, sei die 67-Jährige unvermittelt auf die Straße getreten. Dabei erfasste das Taxi die Fußgängerin frontal. Die schwer verletzte 44-Jährige gab an, sie sei davon ausgegangen, der Taxifahrer hätte sie gesehen und würde auch sie passieren lassen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell