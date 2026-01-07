Polizei Bielefeld

POL-BI: Hilfsbereitschaft als Masche von Taschendiebinnen?

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Eine Besucherin aus Ibbenbüren ist bereits am Donnerstag, 18.12.2025, an der Herbert-Hinnendahl-Straße Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Dazu verdächtigt sie zwei junge Frauen, die sie auf ihren angeblich geöffneten Rucksack ansprachen.

Die 72-Jährige war mit einer Stadtbahn unterwegs und an der Haltestelle Hauptbahnhof ausgestiegen. Während sie eine Rolltreppe benutzte, wurde sie von zwei jungen Frauen angesprochen, dass ihr, auf dem Rücken getragener, Rucksack geöffnet sei. Froh über diese Information, bat sie die Unbekannten, den Rucksack zu schließen. Die Frauen kamen der Bitte nach und verschwanden. Wenig später bemerkte die 72-Jährige beim Bezahlen, dass sich ihre Geldbörse, Ausweise und Bargeld nicht mehr in dem Rucksack befanden. Sie erstattete eine Strafanzeige auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof.

Die Frau vermutet, dass die beiden Unbekannten die Situation nutzten, um in ihren Rucksack zu greifen und ihr nicht helfen wollten. Sie beschrieb die beiden als Frauen im Alter von etwa 20 Jahren mit dunklen Haaren.

