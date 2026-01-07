Polizei Bielefeld

POL-BI: Schockanruf: Angeblicher Bankeinbruch

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Babenhausen - Am Sonntag, 04.01.2026, gaben Betrüger an, dass es angeblich einen Einbruch in eine Bankfiliale in Dornberg gegeben hätte. Die Polizei Bielefeld warnt vor Telefonbetrügern, die mit verschiedenen Maschen versuchen, Geld und Wertsachen zu erlangen.

Am Sonntagabend, 04.01.2026, erhielt eine Seniorin aus Bielefeld den Anruf eines Betrügers. Der Unbekannte gab sich als Polizist aus und teilte mit, dass es einen Einbruch in eine Bankfiliale in Dornberg gegeben hätte. Zudem erkundigte sich der Täter, ob die Bielefelderin derzeit alleine zu Hause sei.

Die aufgebrachte Seniorin vertraute sich ihrem Sohn an, der anschließend die Polizei über den Betrugsversuch informierte und eine Anzeige erstattete.

Die Polizei Bielefeld sensibilisiert: Betrüger nutzen unterschiedliche Maschen und auch überregionale Sachverhalte, um mit schockierenden Informationen an das Geld und die Wertsachen von ihren Opfern zu gelangen. Täter setzten ihr Opfer bewusst einer Stress- und Drucksituation aus, in der sie unüberlegt sensible Daten benennen. Daher gilt: Sprechen Sie am Telefon nicht über persönliche und finanzielle Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Legen Sie auf und rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. Verständigen Sie die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell