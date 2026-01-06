Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw prallt gegen Baum

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Wellensiek - Am Montagnachmittag, 05.01.2026, ist ein Autofahrer an der Werther Straße mit seinem Pkw gegen einen Baum gefahren. Er wird verdächtigt, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Eine Autofahrerin beschrieb der Polizei, wie sie gegen 15:05 Uhr ab der Einmündung der Voltmannstraße hinter einem Opel Insignia Tourer auf der Werther Straße stadtauswärts fuhr. Dabei sei der Opel-Fahrer in Schlangenlinien und mehrfach über die mittlere Fahrbahnmarkierung gefahren. In Höhe der Universität stieß der Opel durch eine Lenkbewegung frontal gegen einen Baum.

Bei dem Anstoß wurde der 37-jährige Bielefelder Fahrer leicht verletzt. Bei ihm ergab sich der Verdacht, dass er Alkohol oder Drogen zu sich genommen haben könnte. Ein Drogentest bestätigte dies. In einem Krankenhaus entnahm ein Arzt dem 37-Jährigen eine Blutprobe.

An dem Pkw entstand ein schwerer Schaden im Frontbereich. Zusammen mit dem Flurschaden schätzten Polizeibeamte den Sachschaden auf 10.000 Euro. Der Pkw wurde durch ein Abschleppfahrzeug abtransportiert. Den Führerschein des 34-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell