PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw prallt gegen Baum

POL-BI: Pkw prallt gegen Baum
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Wellensiek - Am Montagnachmittag, 05.01.2026, ist ein Autofahrer an der Werther Straße mit seinem Pkw gegen einen Baum gefahren. Er wird verdächtigt, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Eine Autofahrerin beschrieb der Polizei, wie sie gegen 15:05 Uhr ab der Einmündung der Voltmannstraße hinter einem Opel Insignia Tourer auf der Werther Straße stadtauswärts fuhr. Dabei sei der Opel-Fahrer in Schlangenlinien und mehrfach über die mittlere Fahrbahnmarkierung gefahren. In Höhe der Universität stieß der Opel durch eine Lenkbewegung frontal gegen einen Baum.

Bei dem Anstoß wurde der 37-jährige Bielefelder Fahrer leicht verletzt. Bei ihm ergab sich der Verdacht, dass er Alkohol oder Drogen zu sich genommen haben könnte. Ein Drogentest bestätigte dies. In einem Krankenhaus entnahm ein Arzt dem 37-Jährigen eine Blutprobe.

An dem Pkw entstand ein schwerer Schaden im Frontbereich. Zusammen mit dem Flurschaden schätzten Polizeibeamte den Sachschaden auf 10.000 Euro. Der Pkw wurde durch ein Abschleppfahrzeug abtransportiert. Den Führerschein des 34-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 11:05

    POL-BI: Handy im Park gestohlen

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Ein Unbekannter hat einer 24-Jährigen am Montagmorgen, 05.01.2026, ihr weißes iPhone 16 Pro im Ravensberger Park aus der Hand gerissen. Die Bielefelderin durchquerte gegen 09:50 Uhr den Ravensberger Park in Richtung Innenstadt. Im Bereich eines Gebäudekomplexes und des dortigen Festplatzes kam ein Mann auf sie zu und soll ihr das Handy entrissen haben. Der Dieb verschwand in Richtung Kesselbrink. Die 24-Jährige wurde leicht ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 10:20

    POL-BI: Goldkette aus Juweliergeschäft gestohlen

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Nachdem eine unbekannte Diebin mit zwei weiteren Personen am Samstag, 03.01.2026, einen Juwelier verließ, fehlte eine Goldkette aus der Auslage. Neben einigen Kunden hielten sich gegen 14:10 Uhr zwei Frauen und ein Mann in dem Geschäft an der August-Bebel-Straße auf. Dabei gelang es der Haupttäterin, in eine Vitrine zu greifen und eine Goldkette herauszunehmen. Mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren