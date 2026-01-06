Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy im Park gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Unbekannter hat einer 24-Jährigen am Montagmorgen, 05.01.2026, ihr weißes iPhone 16 Pro im Ravensberger Park aus der Hand gerissen.

Die Bielefelderin durchquerte gegen 09:50 Uhr den Ravensberger Park in Richtung Innenstadt. Im Bereich eines Gebäudekomplexes und des dortigen Festplatzes kam ein Mann auf sie zu und soll ihr das Handy entrissen haben. Der Dieb verschwand in Richtung Kesselbrink. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt und setzte ihren Weg fort. Etwa eine Stunde später meldete sie den räuberischen Diebstahl bei der Polizei. Aufgrund der vergangenen Zeit fahndeten keine Streifenwagen im Nahbereich des Tatortes.

Die Frau beschrieb den Tatverdächtigen:

Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß sein sowie eine schlanke Statur und einen dunkleren Teint besitzen. Er hatte einen Vollbart und trug eine schwarze Jacke.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13/ 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell