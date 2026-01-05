Polizei Bielefeld

POL-BI: Glätteunfälle in Bielefeld

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Am vergangenen Wochenende ereigneten sich mehrere Glätteunfälle in der Bielefelder Innenstadt. Teilweise waren die Geschwindigkeiten den Wetterverhältnissen unangepasst.

Am Freitag, 02.01.2026, befuhr ein 60-jähriger Busfahrer die Schneidemühler Straße in Richtung Stieghorster Straße. Ein 25-jähriger Bielefelder befuhr zu diesem Zeitpunkt mit einem BMW 320d die Reichenberger Straße in Richtung Schneidemühler Straße und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Der Busfahrer versuchte dem BMW auszuweichen und vollzog eine Gefahrenbremsung. Aufgrund der Straßenglätte gelang dies nicht, sodass die Fahrzeuge kollidierten. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 18000 Euro.

Auf der Werner-Bock-Straße kam es am Samstag, 03.01.2025, zu einem Auffahrunfall infolge der Straßenglätte. Eine 32-jährige Bielefelderin befuhr gegen 18:35 Uhr mit ihrem Ford Fiesta die Werner-Bock-Straße in Richtung Huberstraße. Als sie verkehrsbedingt bremsen musste, bremste eine nachfolgende 40-jährige Bielefelderin mit ihrem Seat Ibiza ebenfalls. Durch die Straßenglätte stoppte das Auto aber nicht rechtzeitig und fuhr auf. Eine 67-jährige Mitfahrerin im Ford erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Gegen 20:00 Uhr am Samstag, 03.01.2025, fuhr eine 23-jährige Bielefelderin mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Friedrichsdorfer Straße in Richtung Brackwede. Durch die Straßenglätte verlor sie dann die Kontrolle über ihren Mini Cooper, kam nach rechts von der Straße ab, kippte auf die linke Seite und kollidierte mit einem Baum. Die Bielefelderin erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Schaden von 5500 Euro.

Die Polizei sensibilisiert: Überfrierende Nässe, Glatteis und Schnee können zu unsichtbaren Rutschfallen werden, insbesondere auf Brücken oder im Bereich von Wäldern. Passen sie ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen an. Erhöhen sie den Sicherheitsabstand zu dem vorderen Fahrzeug und reduzieren sie ihre Geschwindigkeit.

