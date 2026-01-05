POL-BI: Uhren und Schmuck gestohlen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Quelle - Am Freitag, 30.12.2025, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Haus an der Straße Lange Breede informiert. Die Täter entkamen mit ihrer Beute.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand, brachen die Täter zwischen 05:00 Uhr am Samstag, 27.12.2025, und 13:30 Uhr am Freitag, 30.12.2025, in ein Haus an der Straße Lange Breede, in Höhe der Straße Hohe Breede, ein. Sie durchsuchten alle Räume nach Wertsachen und stahlen Schmuck und Uhren.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
