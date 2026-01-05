PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Uhren und Schmuck gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Quelle - Am Freitag, 30.12.2025, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Haus an der Straße Lange Breede informiert. Die Täter entkamen mit ihrer Beute.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand, brachen die Täter zwischen 05:00 Uhr am Samstag, 27.12.2025, und 13:30 Uhr am Freitag, 30.12.2025, in ein Haus an der Straße Lange Breede, in Höhe der Straße Hohe Breede, ein. Sie durchsuchten alle Räume nach Wertsachen und stahlen Schmuck und Uhren.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 11:15

    POL-BI: Vermisste 14-Jährige angetroffen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Die zunächst vermisste 14-jährige Bielefelderin wurde am Freitag, 02.01.2026, angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Die Bielefelderin wurde am Montag im Bereich der sogenannten "Tüte", an der Herbert-Hinnendahl-Straße, angetroffen. Sie wird medizinisch versorgt. Die Polizei bittet darum, die ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 20:40

    POL-BI: Unbekannter fährt eine 55-jährige Bielefelderin an und flüchtet vom Unfallort

    Bielefeld (ots) - (fl) Am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, kam es im Biberweg in Bielefeld zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Biberweg in Richtung Hirschweg. Dabei fuhr er offenbar zu nah an dem geparkten Pkw BMW einer 55-jährigen Bielefelderin vorbei, die sich zu diesem Zeitpunkt links neben ihrem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren