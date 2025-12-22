PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Bilanz nach Alkohol- und Drogenkontrollen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen hat sich in der vergangenen Woche an der europaweiten Kontrollwoche "Operation Alcohol & Drugs" mit Kontrollen in den Städten des Kreises Recklinghausen und in Bottrop beteiligt. Vom 15. Dezember bis zum 21. Dezember wurden insgesamt knapp 780 Verkehrsteilnehmende kontrolliert. Das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung stellt weiterhin eine der Hauptunfallursache dar. Die Verhinderung schwerwiegender Unfälle unter der Wirkung berauschender Mittel steht deshalb im Fokus der Polizei.

Hier die Bilanz:

Die Polizistinnen und Polizisten hielten acht Verkehrsteilnehmende an, bei denen sich während der Kontrolle ein Hinweis auf Drogenkonsum ergab. In zwei Fällen ergab sich der Verdacht, dass die Fahrzeugführenden vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatten. Am Dienstagvormittag war der Verkehrsdienst für Geschwindigkeitsmessungen in Haltern am See an der Sandstraße unterwegs. Ein 29-Jähriger aus Dorsten fiel dabei besonders negativ auf: Bei erlaubten 50 km/h konnte die Polizei ihn mit einer Geschwindigkeit von 132 km/h messen. Er überschritt die erlaubte Geschwindigkeit also um knapp 80 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld von 700 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

