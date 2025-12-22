Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zigarettenautomaten zerstört - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Wochenende sind im Stadtgebiet von Gladbeck zwei Zigarettenautomaten gesprengt worden. Der erste Fall passierte in der Nacht auf Samstag, der zweite Fall am frühen Montagmorgen. Die Täter konnten flüchten. Die Polizei sucht (weitere) Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und bei der Aufklärungen helfen können.

Ein Zeuge hatte gegen 1.50 Uhr in der Nacht auf Samstag einen lauten Knall auf der Hügelstraße gehört. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er zwei unbekannte Täter sehen, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen - und offensichtlich auch Beute - machten. Anschließend flüchteten sie in Richtung des Garagenhofs. Die beiden Unbekannten wurden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,80m groß, hell gekleidet. Einer hatte eine "Brechstange" dabei.

Der zweite Fall passierte heute im Bereich Franzstraße/Johannastraße, am frühen Morgen gegen 5 Uhr. Auch diesmal wurde ein Zeuge durch einen lauten Knall aufmerksam. Und erneut konnten zwei Täter beobachtet werden. Sie flüchteten über die Franzstraße in Richtung Welheimer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen liefen die Täter kurz weg, kamen dann aber nochmal zurück, um Beute einzusammeln und in einen Rucksack zu packen. Anschließend flüchteten sie wieder - zu Fuß - in Richtung Welheimer Straße. Die Täter konnten grob beschrieben werden: Einer trug dunkle Kleidung, der andere eine schwarze Jeans, weiße Turnschuhe und eine dunkle Wollmütze. Er hatte einen dunklen Rucksack dabei.

Wer weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen geben oder Angaben zu den Vorfällen machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

