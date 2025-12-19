Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Dorsten/ Gladbeck/ Oer-Erkenschwick: Einbrüche und Diebstähle - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Ein Anwohner der Beckstraße überraschte am Donnerstagabend mutmaßliche Einbrecher. Als unbekannte Täter versuchten eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln, wurde ein Nachbar auf die Geräusche aufmerksam und sah im Hausflur nach. Dort konnte er einen Mann mit Taschenlampe und Kapuze erkennen, der die Treppen herunterrannte. Im Erdgeschoss sprach der Unbekannte vermutlich mit einem Mittäter. Dann flüchteten sie. Kurz darauf fiel dem Nachbarn der versuchte Einbruch auf. Er informierte die Polizei.

Auch nach einem Einbruch an der Schubertstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gestern zwischen 15:45 Uhr und 21:10 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam die Haustür eines Einfamilienhauses. Sie durchsuchten das Haus und flüchteten mit Bargeld.

Dorsten:

Am Donnerstagabend in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:20 Uhr schlugen Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses an der Martin-Luther-Straße ein. Anschließend öffneten sie das Fenster und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und nahmen unter anderem Schmuck, Bargeld und Parfum mit.

Auf der Straße "Im Zitter" hebelten Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses auf. Im Objekt suchten die nach Diebesgut und durchwühlten dabei mehrere Räume. Sie flüchteten vermutlich über die Terassentür. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Der Einbruch passierte am Donnerstag in der Zeit von 07:30 Uhr bis 18:30 Uhr.

Gladbeck:

Auf der Brunnenstraße kletterten zwei unbekannte Männer auf den Balkon einer Wohnung einer Seniorin. Von dort aus öffneten sie die Terassentür und verschafften sich Zugang zur Wohnung. Sie durchsuchten mehrere Schränke und flüchteten anschließend mit Schmuck. Die Seniorin war während des Einbruchs zuhause und konnte die Täter wie folgt beschreiben: -ca. 30 Jahre alt - ca., 1,70 Meter bis 1,80 Meter - schlank Der Einbruch passierte Donnerstag gegen 17:30 Uhr.

Oer-Erkenschwick:

Nach einem Auto-Diebstahl bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. In der vergangenen Nacht stahlen bislang unbekannte Täter einen weißen Mercedes Sprinter. Das Fahrzeug mit Recklinghäuser Kennzeichen stand in der Tatzeit auf einem Parkplatz an der Schillerstraße.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell